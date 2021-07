Suusahüppaja Maltsev valmistub olümpiamängudeks Tšehhi koondisega: soomlased ei tahtnud mind treenida 

Maltsevi jutt on üllatav, sest eelmisel suvel jäi mulje, et Eesti suusaliidul on soomlastega kaup koos. Esiteks võtsid nad Aigro enda tiiva alla, kuid lubasid talvel MK-võistlustel hoolitseda ka Maltsevi eest, kes valmistus hooajaks Sloveenia tipptreeneri Vasja Bajci näpunäidete järgi. Vastutasuks loovutasid eestlased põhjanaabritele MK-sarjas ühe või kaks teenindava personali kohta, olenevalt sellest, mitu meie meest võistles.