VIDEO | Verine Messi ja väravavahi ulmeline penaltiseeria kindlustasid Argentina-Brasiilia finaali 

Argentina läks kohtumist juhtima juba 7ndal minutil, kui Lionel Messi andis suurepärase söödu Lautaro Martinezile, kes palli võrku tulistas. Kusjuures turniiril suurepärast mängu tegeva Messi jaoks oli see juba viiendaks resultatiivseks sööduks.

Mäng oli muidu colomblastele omaselt väga võitluslik ning nad tegid kõik selleks, et peatada turniiri hetke parimat mängijat Messit. Colombia teenis kuus kollast kaarti ja need kõik tulid vigade eest just Messi vastu. Kusjuures terve teise poolaja mängis Messi verest nirguva hüppeliigesega.