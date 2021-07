Itaalia kaitsja: „See oli mu elu raskeim mäng!“; Hispaania peatreener: „See pole kurb õhtu, sugugi mitte!“  

„See oli mu elu raskeim mäng! Kiidan hispaanlaseid selle eest, kuidas nad mängisid, aga taaskord näitasime ka meie, et mängime hingest ja keskendunult ning suudame end rasketest olukordadest läbi suruda. Penaltiloterii oli meie autasu,“ kommenteeris 34aastane Leonardo Bonucci kanalile RAI Sport. „Nüüd on meil vaid üks sentimeeter minna, vaid üks! See on imeline, mida oleme suutnud, aga me pole veel rahul. Mängime finaalis juba viie päeva pärast ning peame näitama samasugust nälga ja võitlusvaimu, et üle mitme aasta taas üks karikas koju viia.“