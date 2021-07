„Ma pole kunagi olnud fanaatiline jalgpallifänn,“ rääkis Mallukas Õhtulehe ja Fenixi jalgpallistuudios. „Kunagi, aastaid tagasi, kui tegelesin rohkem reisimisega, siis sattusin kokku fännidega. Ka siis käis suurturniir ja kuna teised vaatasid, tekkis ka minus hasart. Vahepeal möödusid aastad ning ega ma sel ajal midagi jälginud pole. Ma ei teadnud jalgpallist mitte midagi. Enne, kui Otiga kokku saime, piinlik tunnistada, aga guugeldasin: jalgpall, põhitõed. Guugeldasin ka seda, kes on Ott.“

Mille alusel on siis Mallukas seni oma panuseid teinud? „Esimene mäng hakkas pihta… Pidime Otiga panuseid tegema. Ma ei teadnud tiimide tausta ega mängijaid. Pakkusin ausalt öeldes täiesti huupi. Esimeses mängus võitsin Otti nii, et panin sada protsenti täppi. Siis tekkis hasart! Hakkasin mõtlema, et äkki olen naturaalne talent. Äkki olengi ennustaja? Tagantjärgi selgus, et mitte nii väga...“

Esialgu läks Mallukal Otist paremini, kuid lõpuks tõmbas jalgpalliekspert talle järgi ja hiljem ka napilt mööda. „Ma ei ole väga kurb, sest alguses arvasin, et ta võidab mind kümne punktiga või rohkemaga. Olen väga rahul, kuidas asi on siiani läinud. Mul oli algaja õnn. Kui tead asjast liiga palju, siis võib tulla ülemõtlemine. Aga kui ei tea midagi, siis lihtsalt pakud. See on juba saatuse teema.“

Malluka lemmikuks kujunes Hispaania koondis, kes lõpuks kaotas poolfinaalis Itaaliale. „Mulle meeldib Hispaania riik. Ja nad ei vedanud mind alt. Jäin neile jooksvalt ustavaks. Mulle meeldib sealne loodus ja kliima. Mulle meeldivad need inimesed! Nad on chillid, nad ei torma ega rapsi, teevad hoopis siestasid. Kõik inimesed võiksid niimoodi elada,“ arutles ta.

Jalka vaatamise harjumus on samuti juba välja kujunenud. Mallukat huvitab ainult mäng ise, ETV stuudiot ta ei vaata. „Mind ei huvita see pläkutamine. Teen sel ajal võileba ja tripin ringi, mängu ajaks voolan tagasi.“

Lemmikjalgpallurit pole Mallukal välja kujunenud. „See on nii tugevalt tiimi töö. Vaatan meeskonda ühtselt ja üks inimene pole niimoodi silma jäänud. Järelikult pole olnud nii ilusat meest.“ Ometi võiks ju mõni nägus härra silma jääda? „Mõtlesin just selle peale. Enamik jalgpallureid on ju väga nägusad mehed. Nad teevad tugevalt trenni, nad on jõulised. Nad näevad välja nagu kõvad vennad, neil on äge sarm.“