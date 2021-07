Kas Jorginho kõrgelt hüppelt sooritatud penaltid on geniaalsed või idiootsed? Poom: ta on vaieldamatult üks parimaid lööjaid

Itaalia koondise poolkaitsja Jorginho kõrge hüppega penalti löömise stiil ajab asjatundjad kahte leeri: kas tegu on geniaalsuse või mõttetu klounaadiga? Kas need on reeglitepärased või mitte? Kuid lähenmine on vaieldamatult efektiivne, sest EMi poolfinaaliski oli Hispaania väravavaht enne pikali, kui Jorginho palli puutus. Endine Eesti koondise väravavaht Mart Poom tunnistab, et mehe stiil on puhas kunst.