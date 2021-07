VIDEO | Kuldne duubel: NHLi meistriks krooniti Tampa Bay 

Play-off'ide kõige väärtuslikuma mängija auhinna Conn Smythe Trophy võitis Tampa Bay venelasest väravavaht Andrei Vasilevski, kes lasi finaalseerias enda seljataha vaid kaheksa litrit. Tema roll oli väga suur ka Lightningsi finaali pääsemises, kui ta hoidis poolfinaali otsustavas seitsmendas matšis New York Islandersi mängijad niisamuti kuival. Viimati sai sama aunimetus väravavaht 2012. aastal, kui parimaks valiti Los Angeles Kingsi kollkipper Jonathan Quick.

Tampa on viimase 30 aasta jooksul kolmas meeskond, kes võitis kaks järjestikust tiitlit. Sama trikiga said hakkama ka Pittsburg Penguins aastail 1991-92 ning 2016-17 ja Detroit Red Wing hooaegadel 1988-99, kokku on Lightnings võitnud kolm meistrikulda.