BLOGI | U23 EM Tallinnas | Turban jäi napilt finaalist välja 

Tere, head kergejõustikusõbrad! Kergejõustiku U23 EM Kadrioru staadionil on alanud. Kavas on mitu ala, medalivõitjad selgitatakse meeste 10 000 m jooksus ning kuulitõukes. Neil aladel eestlasi stardis pole. Küll aga alustab peagi võistlemist Lilian Turban, kes teeb kaasa kõrgushüppe kvalifikatsioonis. See algab kell 10.15 ehk veerand tunni pärast.