Teemade ring oli lai. Kas 24 meeskonna osalusel toiumuva turniiri formaat on ikka see ainuõige? Kas Soome või äkki isegi Ungari edulugu annab ka meie vutirahvale motivatsiooni? Millised uued trendid on EMi jälgides silma jäänud? Keskkaitsja Juhkam selgitab, kuidas muudab kolmemehelise kaitseliini pealetulek jalgpallurite harjumisi ja mängule lähenemist. Kui kaua peab vaeva nägema, et elu aeg keskkaitseduos tegutsenud mängija harjuks olema trio liige? Miks meeldis Juhkamile eriti Hispaania ja Rootsi omavaheline matš?