Hüvasti, Fiesta! M-Sport avaldas järgmise hooaja hübriidauto 

„WRC-autode uus ajastu on WRC-sarja ajaloo üks suurimaid tehnoloogilisi edusamme. Hübriidide kasutuselevõtt tähendab, et autod on võimsamad kui kunagi varem, peegeldades samas otseselt ka tänavasõidukite jõuajameid,” ütles M-Spordi tegevdirektor Malcolm Wilson.