MUST PÄEVIK | Põhjus osutada ühele väiksele Walesi jalgpalliklubile

Flora fännid võivad rahul olla. Ja seda mitte ainult seepärast, et jalgpalliklubi Flora üleeile õhtul ühele Malta klubile UEFA Meistrite liiga esimese eelringi avamängus tuule alla tegi, vaid ka seepärast, et Tallinnas peetud mängu toimimisaeg ei kattunud Euroopa meistrivõistluste poolfinaaliga Itaalia ja Hispaania vahel. Nii said Flora mängul käinud inimesed võimaluse osa saada jalgpalliõhtust selle potentsiaalses terviklikkuses jõudes EMi ajaks enam vähem sobivalt koju või taas avatud kõrtsidesse.