KARM OTSUS! Tokyo olümpiamängud peetakse pealtvaatajateta 

Uudisteagentuur AP vahendas täna toimunud kohtumise järel Tokyo kuberneri Yuriko Koike sõnu, mille kohaselt inimesi olümpiamängude tribüünidele ei lasta. „Paljud inimesed lootsid mänge vaadata kohapeal, aga tahaksin, et kõik naudiksid mänge kodus teleri vahel,“ rääkis Koike selle järel, kui Jaapanis on uued koroonaviiruse juhtumid kerkima hakanud. Tokyos on juba 19 päeva jutti koroonapositiivsed näidud olnud tõusuteel ja täna anti teada 896 uuest juhtumist.

Üks kohalik poliitik Yukio Edano avaldas rvamust, et ilma pealtvaatajateta ei peaks spordi suurpidu üldsegi pidama. „Praegu pole veel liiga hilja. Jätke see ära või lükake edasi,“ sõnas Edano OMi kohta, mis juba eelmisel suvel sai edasi lükatud.

Jaapani valitsuse meditsiininõustaja Shigeru Omi nentis, et olukord on tõsine: „Nakatumised on tõusuteel ja kõik riigis peaksid aru saama selle tõsidusest.“ Omi on ka varasemalt nõudnud pealtvaatajate keelamist ja väitnud, et pandeemia ajal on olümpiamängude pidamine ebanormaalne.