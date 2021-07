Koondise põhisidemängija rollist unistav Viiber: kaotus rikub sageli terve mu järgmise päeva ära 

TUHHI ON! Robert Viiber (nr 16) ei pruugi olla suur kaaslaste ergutaja, kuid ei hoia end palliplatsil ka tagasi. Foto: Erki Pärnaku

24aastane Robert „Vibu“ Viiber on valmis selleks, kui sügisel Tallinnas peetaval võrkpalli EM-finaalturniiril on vaja üle võtta Kert Toobali suured saapad ja asuda põhisidemängija rolli. Ta tunnistab, et pole platsil suur teiste utsitaja ja elab kaotusi üle nii, et sageli on ka terve järgmine päev tema jaoks rikutud.