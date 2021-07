GALERII | Klavan tegi Paide euromängus debüüdi, kuid kaotusest see ei päästnud. Anier: saame siit koju minna püstise peaga. Klavan: uuesti kodumaal pallida oli eriline tunne

„See oli kindlasti meie poolt väärikas võitlus, Näitasime, et meeskonnal on sisu isegi siis, kui mängime nii kõrge klassiga vastastega nagu tänased vastased olid. On nüansse, mis oleksid võinud paremini minna, aga kui mängid nii tugeva vastasega, siis ta üritab oma mängu peale suruda ja pole kõige kergem. Läbi olen ma nii füüsiliselt kui emotsionaalselt. Ühest küljest mängib selles rollis see hiline võiduvärav, mis vastased lõid, aga eks mul oli füüsiliselt ka päris pikk puhkus vahepeal. Olen harjunud hooaegasid mängima teistpidi ja nüüd oli vaja kiirelt vormi saada, kuid täna oli näha, et natuke läheb veel aega.“

Pikalt võõrsilmängimise järel Eestisse saabunud Klavanilt küsiti, kuidas ta võrdleb välisliigades mängimist koduriigis pallimisega: „Mastaape on raske võrrelda, aga arvan, et koduse Eestimaa pinnal jalg uuesti väljakule panna oli väga eriline. Hea meel, et Eesti mõistes nii palju inimesi tuli Pärnusse vaatama ja Paidet toetama. Need on erilised õhtud, mis jäävad meelde.“

Henri Anier: „Kõigepealt suur kummardus meeskonna taustajõududele, kes on väljaku ette valmistanud ja kõik ära teinud. Suur aitäh publikule, see tegi südame soojaks tervel meeskonnal. Usun, et võime siit ära minna püstise peaga. Kui vaatame kahe riigi liigade vahet, siis võib rahule jääda, et saime ka ise palliga mängida ja andsime kõva lahingu. Nautisin mängu ja andsime kõik kõva lahingu. Kahju, et nende värav nii hilja sündis. Eks on pisinüansse, mida oleksime saanud kasutada selleks, et enda mängu veel paremini üles ehitada, aga saame siit positiivset kaasa võtta ja üks mäng on veel ees.“

***