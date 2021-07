MAAILMA TIPUST VIIMSISSE! Miks? „See juhtus kogemata.“ 

Viimsi FC Smsraha on aastaid teinud Eesti meistrivõistlustel puhta töö ja ka tänavune polnud erand. Sorokin on meeskonna mängiv peatreener. Ukraina koondises mängis praeguseks 33aastane Sorokin kahel EM- ja kahel MM-finaalturniiril. Koondise tugevusest ei anna aimu vaid finaalturniiridele jõudmine, vaid fakt, et kõikidel finaalturniiridel, kus Sorokin kaasa tegi, pääses Ukraina ka alagrupist edasi. Eriti valusalt läks 2016. aasta MMil Kolumbias, kus pärast alagrupimatše langeti play-off-kohtumiste avaringis Argentina vastu lisaajal 0 : 1. Hiljem krooniti Argentina maailmameistriks.

Oma suuri mänge finaalturniiridel mäletab ta heade sõnadega. „Itaalia, Hispaania, Portugal, Brasiilia… juba nende vastu mängimine ise ongi ere mälestus. Sellistel kiirustel mängides saab hea tunde. See on absoluutselt teine maailm võrreldes kohalike meistrivõistlustega ja sinna maailma tahaks alati tagasi!“

Sorokini sõnul oli kümneliikmeline Ukraina koondis ühtne rusikas ning iga mängija võis vajalikul hetkel kanda tähtsat rolli. „Iga võistkonna vastu mängisid need mehed, kes olid vastasele ebamugavad. Näiteks tolles mängus Argentina vastu mängisin mina palju, sest olen kiirem mängija ja saan kaitses hästi hakkama.“

Eesti saalijalgpall ei kuulu Euroopa paremikku, mispärast pole vast lugupidamatu küsida, kuidas sellise CVga mees Eestisse sattus. „See juhtus kogemata,“ ütleb rõõmsatujuline Sorokin. „Oli raske aeg ja palju traumasid. Juhtus nii, et pikaaegne koduklubi (Harkivi – toim.) Lokomotiv lagunes. Mängisin Kasahstanis, aga leping lõppes seal enne tähtaega. Viimsi esindaja Andrei Golovin võttis ühendust minu endise treeneriga Lokomotivist. Treener võttis ühendust minuga, et Eestist on tulnud pakkumine.“

Mängijana tiitleid peale Ukrainas ja Eestis võidetud karikate Tšehhist ja Kasahstanist noppinud Sorokin tunneb praegu, et on veel mängija, mitte treener. Tal on olnud võimalus õppida ka maailma parimatelt, näiteks Lokomotivis ja Ukraina koondises oli tema juhendaja Jevgeni Rõvkin. „Kui olla väga hea mängija, siis on südames väga raske seda mängijatunnet rikkuda, ja hetkel pole see tunne minus rikutud. Seepärast tunnen end rohkem mängijana. Kui see tunne ühel hetkel rikutud on, siis näen end rohkem treenerina,“ arutleb Sorokin.

Viimsi treeneriamet motiveerib teda. Kuigi viimase aja tulemused loovad kuvandi, et keegi Viimsile vastu ei saa, ei ole see Sorokini sõnul sugugi nii lihtne, kui mõnele kõrvaltvaatajale tunduda võib. „Me teeme küll kõige rohkem trenne, aga psühholoogiliselt on raske, sest igaüks tuleb meie vastu oma parimate oskustega ja midagi lihtsat meile ei anta. Kui vaadata kasvõi selle aasta play-off-mängude tulemusi, siis kõik võidud tulid alles teisel poolajal. Lihtsat võitu polnudki.“

Coolbet saaliliiga taseme parandamiseks oleks Sorokini sõnul vaja, et enamik meeskondadest oleks kasvõi poolprofessionaalsed. „Esimese sammuna oleks hea, kui suured jalgpalliklubid võtaksid saalijalgpalli oma tiiva alla. See kiirendaks kindlasti arengut. Samuti oleks hea, kui jalgpalliliidu juhatus lähtuks otsuste puhul sellest, kuidas liiga tase paraneks.“