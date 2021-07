Tartu peatreener: „Puslest on juba kolmveerand paigas ja töö käib suuremate sisemiste tükkidega.“ 

Tartu Ülikool Maks & Moorits peatreeneri Toomas Kandimaa hinnangul peaks roll Elksnisele tuttav olema. „Elksnis on Valmiera satsi viimastel hooaegadel vedanud ja meile sarnases olukorras olnud. Ka meil on noor sats ja talle peaks liidriroll tuttav olema. Mängujuhilt ootame otsustavat tegevust väljakul ja seda, et ta ka teisi paremaks teeks,“ sõnas Kandimaa.

Meeskonna komplekteerimise osas arvas Kandimaa, et suur osa on tehtud. „Puslest on juba kolmveerand paigas ja töö käib suuremate sisemiste tükkidega,“ kommenteeris Kandimaa.

Elksnisega sõlmiti 1+1 leping ehk kahe hooaja vahel on mõlemal poolel võimalus see ära lõpetada, aga kui selleks põhjust ei ole, siis mängib lätlane Tartus kaks hooaega.