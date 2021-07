Endine naerualune Gareth Southgate mängib rõhutute eest. „Ka meie, rätipead, võime nüüd kolme lõvi üle uhked olla!“ 

Gareth Southgate annab vähemustele usku! Foto: Reuters/Scanpix

Jalgpalli Euroopa meistrivõistlused jõuavad pühapäeval kell 22 oma viimase peatükini, kui Itaalia ja Inglismaa selgitavad Vana Maailma parima meeskonna. Hoolimata mõningatest raskustest ja vastuoludest on mõlemad olnud turniiri parimad. Tiimide edu võtmeteks on aga peatreenerid, kes on leidnud ukse nii oma hoolealuste kui ka jalgpallifännide südamesse. Inglismaal Gareth Southgate.