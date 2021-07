Olümpiaks valmistuv ujumistalent Jefimova võitis juunioride EMil teise medali 

See on Jefimova teine medal käimasoleval EMil, kolmapäeva õhtul saavutas ta 50 m rinnuliujumises 3. koha.

Jefimova treener Henri Hein ütles enne EMi ERRile, et tema õpilane läheb Roomasse kolme medali järele. Komplektist on veel puudu 100 m rinnuliujumise medal, see distants algab homme ja finaal toimub ülehomme.