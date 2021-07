Kaugushüppes kümnendaks tulnud Minkovski: esikaheksa oli kindlasti jõukohane 

„Hooaeg on üleüldse sujunud hästi. Kõik on tõusvas joones läinud. Ainult ühel võistlusel oli tulemus alla 4 meetri. Hea on see, et 4.15 peal on tekkinud stabiilsus. Kahjuks siin seda ei tulnud, aga midagi pole teha. Nüüd tuleb ilmselt [võistluskalendris] kuu pikkune paus. Vaatame, võib-olla otsime välisvõistlusi. Aga augustis on Balti matš, sinna tahaks kindlasti minna,“ lausus Mülla.