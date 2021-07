EMi finaali ootuses | Mancini: peame lõbutsema, sest jalgpalli ei saa mängida pinges ja stressis 

Hiljemalt esmaspäeva esimesel tunnil on selge, kas jalgpalli Euroopa meistriks tuleb teist korda ajaloos Itaalia või esimest korda Inglismaa. Mõlema koondise liikmed on juba jõudnud pressikonverentsidel oma mõtteid jagada, nii et kruttigem end tasapisi finaalilainele.