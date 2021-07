Eerik Haamer: olen õnnelik, kuid teadsin, et olin suuteline medalit võitma 

20aastane Haamri võistlus algas hästi. Ta ületas esimesel katsel nii 5.20, 5.30 kui ka 5.40. Kümme sentimeetrit kõrgema kõrguse alistamiseks kulus kaks katset, 5.60 enam ei alistunud, kuigi viimasel kahel üritusel oli eestlane sellele päris lähedal. Lõpuks osutus sama tulemus pronksmedali vääriliseks.

„Esialgne ja madalaim eesmärk ehk seitsmes koht [sai täidetud]. Ütlen seda, et teadsin, et olin suuteline poodiumikohale jõudma. Võiksin jääda mõtlema, et medal jäi napilt saamata, kuid kasutan seda võimalust, et õppida. Tean väga hästi, mida pean tegema. Ütlen ausalt: ma oleksin olnud füüsiliselt võimeline 5.70 hüppama, päris kindlasti. Tunnen, et mu mentaalne pool vedas mind alt. Tunnen, et ma ei ole veel päris profisportlane: mind eristab neist see, et kui lähen rajale, siis mul tekivad vahepeal kahtlused oma soorituse osas. Ja seda ei tohi tegelikult olla. Tean väga täpselt, mida pean tegema, et sellest lahti saada,“ tõdes Haamer pärast võistlust.

Ta jäi kõige rohkem rahule katsega 5.50-l. See andis tartlasele lootust, et ka 5.70 võinuks alistuda.

„Probleem oli selles, et minu teine katse 5.50-l oli imeline. Seal olid küll mõned nüansid, mida oleks saanud paremini teha, aga tehniliselt oleks sama hüpe järgmise teibaga olnud 5.70 vääriline. 5.60 peal tekkisid mul probleemid viimaste sammudega: need ei olnud piisavalt intensiivsed ja teibasse sisseminek polnud piisavalt agressiivsed. See tingis ka selle, et kukkusin latile peale. Ma oleksin võinud tellinguid muuta, aga see polnud mu eesmärk,“ selgitas Haamer.

Võistluse ajal oli Eesti kohta väga palav ilm, umbes 32 kraadi. See teivashüppajale probleeme ei valmistanud.

„Kuumus mind ei heidutanud. Olen Texases mitu korda võistelnud oludes, mis on palju hullemad. Mai lõpus võistlesin College Stationis, kus oli 38 kraadi ja niiskus oli nii suur, et kui kaheks minutiks õue läksin, siis olin täiesti läbimärg. Ma olen enda arust see aasta igasugustes tingimustest hüpanud,“ sõnas Haamer.

Tal oli siiski hea meel, et sai kodupubliku ees võistelda: see andis väga hea emotsiooni.