VIDEO | NBA tähtedega USA korvpallikoondis teenis olümpia eel ootamatu kaotuse 

Ameeriklaste resultatiivseim oli täna öösel peetud kohtumises Kevin Durant, kes sai kirja 17 punkti, vastaste suurimaks skoorijaks oli 21 silma visanud Gabe Vincent. Kui USA koondis koosneb NBA palluritest, siis Nigeerial on samuti ette näidata kaheksa NBA-kogemusega meest. Lisaks on nende peatreeneriks Golden State Warriorsi abitreener Mike Brown.

USA rahvustiimi lootsiks on Gregg Popovich, kes sõnas mängu järel nii: „Teatud mõttes olen õnnelik, et see juhtus. See oleks mõttetu, kui me sellest ei õpiks.“