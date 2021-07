KOGU INGLISMAA ON VALMIS! Kuninganna saatis EM-finaali eel jalgpallikoondisele tervitusi 

EMi finaalis kohtuvad Inglismaa ja Itaalia. Kui saapamaa koondisel on ette näidata 1968. aasta Euroopa meistrivõistluste trofee ning neli MMi-tiitlit (1934, 1938, 1982 ja 2006), siis inglaste auhinnakapis on vaid 1966. aasta MM-karikas. Nüüd on hea võimalus, et jalgpall jõuab taas koju ehk oma sünnimaale – vähemalt nii kogu Inglismaa ootab ja loodab.

Edasi kõlas koondise peatreenerile Gareth Southgate’ile adresseeritud sõnum nii: „Tahan saata enda ja oma pere õnnitlused selle puhul, et olete jõudnud Euroopa meistrivõistluste finaali. Saadan homseks (st tänaseks) oma head soovid lootuses, et ajalukku ei lähe mitte ainult teie edu, vaid ka hingestatus, pühendumus ja uhkus, mida olete endaga seni kaasas kandnud.“