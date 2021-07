KAVAL NIPP! Mick Schumacher käib teiste vormelitiimide autosid piilumas 

Seitsmekordse maailmameistri Michael Schumacheri poeg Mick sõidab F1 sarjas esimest hooaega ja kannab Haasi tiimi värve. Kuivõrd kõrges konkurentsis ta kaasa ei löö – 20 sõitja seas on ta hetkel 18. kohal –, on tal aega tegeleda ka kõrvaliste asjadega. Nii avaldas Schumacher, et käib alati pärast sõitu parc ferme’s (kinnine parkla, kus masinad enne ning pärast etappi garaažisõitmist ootavad – toim) teiste sõitjate autosid piilumas. Tal on ka kindel asi, mida ta neid vaadates silmas peab. „Alati on hea teada, kuidas teiste masinate rehvid välja näevad. Saad neid vaadates arusaamist juurde ja õpid,“ vahendas The Race noore vormelimehe sõnu.