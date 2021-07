Inglismaa koondise peatreeneri palve fännidele: ärge karjuge vastaste hümni ajal 

Inglismaa fännid on EM-finaalturniiril vastaste hümnide ajal karjunud, kuid Southgate palus seda finaalis Itaalia vastu mitte teha. „On tähtis, et meie toetajad austaksid alati vastast ja teame tegelikult oma kogemusest, et kui mängime võõrsil ja vastaste fännid meie hümni maha vilistavad, inspireerib see meid veel rohkem,“ vahendas Inglismaa peatreeneri sõnu Metro.com. „Arvan, et see (vastaste hümni mahakarjumine – toim)“ ei aita meie tiimi. Usun, et saame vastasvõistkonda mängu ajal mahavilistamisega hirmutada, aga hümn on erinev ja seda tuleb austada.“