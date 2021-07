SUUR FINAAL | TÄNA OTSEBLOGI: Kas Euroopa meistriks kroonitakse Inglismaa või Itaalia? 

Jalgpalli sünnimaal Inglismaal on seni ette näidata vaid 1966. aasta maailmameistritiitel, Euroopa meistriks pole neid veel kunagi kroonitud. Itaalial on EM-tiitleid üks, mis pärineb aastast 1968, kuid maailmameistrikarikaid on nad koju viinud neli (aastatel 1934, 1938, 1982, 2006).