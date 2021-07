WRC promootor kinnitas järgmise aasta kalendrisse üheksa rallit ja teatas EM-sarja ülevõtmisest 

Kokku peaks 2022. aastal toimuma kuraditosin etappi. Sellel aastal kalendrisse kuuluvates rallidest pole uue aasta kalendris veel Horvaatia, Soome ega Belgia etappi. Motorsport.com kirjutas, et ühele kohale kandideerib ka Suurbritannia, mis peale MM-sarjast eemalejäämist on valmis korraldama asfaldietappi.

Samas FIA rallidirektor Yves Matton tõdes, et järgmisel aastal soovitakse korraldada rohkem etappe väljaspool vana mandrit. „2022. aasta esimeses pooles on see keeruline, kuid enne kriisi oli meie eesmärk teha 50/50 osakaaluga kalender Euroopa ja muu maailma vahel. 2022. aastal võime eeldada, et meil on võimalik sihtmärgini jõuda,“ ütles ta „Kindlasti näeme järgmisel aastal ülemeremaade etappe, kuid neid on rohkem aasta teises pooles.“