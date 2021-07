Messi saab nüüd rahuliku südamega erru minna 

Kaaslased, kes tormasid esmajoones Messit kallistama, nagu oleks see tema, mitte nende kõigi ühine triumf, teadsid, kui palju see pisikest kasvu pallivõlurile tähendab. Nad teadsid, et Messi, neljakordne meistrite liiga ja kuuekordne Ballon d'Ori võitja, vajas täiskasvanute koondisega karikat, et tema pärand oleks täiuslik. Et ta ei jääks igaveseks Diego Maradona varju, kes kinkis Argentinale 1986. aasta MM-tiitli. Et ta poleks mees, kes võitis FC Barcelonaga kõik, kuid oma rahvale mitte midagi.