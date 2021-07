Djokovic võitis Wimbledoni turniiri, millega kordas Federeri ja Nadali rekordit 

Kolm tundi ja 24 minutit kestnud matš oli Djokovici 30. suure slämmi finaal. Ta on võitnud neist 20, sama palju esikohti on ka Roger Federeril ja Rafael Nadalil. Serblane võib tänavu teha ajalugu ja võita esimese mehena kalendriaastal kõik neli suure slämmi turniiri. Selleks peab ta lõpetama esikohal US Openil. Kui 34aastane tennisist lõpetab esikohal ka Tokyo olümpial, siis võib temast saada esimene „kuldse slämmi“ (kalendriaastal neli suure slämmi esikohta ja olümpiakuld – E. K.) teinud mees.