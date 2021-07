Inglismaa peatreener võttis kaotuse enda peale: „Kaotusevalu on väga suur.“  

„Loomulikult oleme tõeliselt pettunud. Mängijad väärivad aga saavutatu eest tunnustust,“ ütles Southgate kanalile BBC Sport. „Ka täna oldi tublid. Kohati mängiti väga hästi, ent kohati ei liikunud pall piisavalt kiiresti, eriti teise poolaja alguses. Aga neile ei saa midagi ette heita, nendega on olnud suurepärane koos töötada ning nad on jõudnud EMil kaugemale kui varasemad koondised. Aga sellest hoolimata oli riietusruumis väga valus olla. Kaotusevalu on väga suur.“