Tänak Rally Estonia eel: konkurents Toyotaga saab olema tihe, rallid võiksid olla lühemad 

„Kuna teed on siin üldiselt pehmed, siis suvel on kindlasti suurem lootus näha kuiva ilma ja tänu sellele võiksid ka teed paremini kesta. Äikeseilmade tõttu võib ilm olla ebastabiilsem, mis teeb ehk ralli jällegi huvitavamaks, aga üldiselt on rehvivalik siin lihtne ja ilma tõttu väga palju ei muutu,“ arvas Tänak.

Meedias ja fännide seal on viimastel aastatel arutletud selle üle, et rallide viimased võistluspäevad kipuvad olema igavad ja kaaluda võiks formaadi muutmist. Eesti ralliässa arvates oleks ka sõitjate jaoks parim lahendus see, kui rallid muudetaks lühemaks, kompaktsemand ning need toimuksid kahel päeval.

„Pikad üritused muutuvad alati lõpuks igavaks ja üksluiseks. Spordi puhul on samuti ikkagi oluline, et võistlus oleks kompaktne ja põnev. Praegune formaat on juba kümneid aastaid vana,“ ütles ta.