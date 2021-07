Thierry Neuville: seis on kehv, peame riskima! 

„Kui me vaatame üldtabelit, siis on näha, et viimane nädalavahetus (Keenias) mõjus meile väga valusalt. Ma ei arva, et see võib olla MM-sarjas pöördepunkt, aga kõike arvesse võttes on kaotusseisu tagasitegemine oluliselt raskem. Toyota mehed on vahe sisse teinud ja nad võivad leppida ka teiste või kolmandate kohtadega,“ arvas Neuville ralliportaali DirtFish veergudel.