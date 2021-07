Ralliekspert: Tänak pole Rally Estonial favoriit 

Ralliportaali DirtFish ajakirjanik David Evans ei arva, et Ott Tänak on kodusel Rally Estonial favoriidiks. Tema meelest on soosikukoorem kanda hoopis mehel, kes pole veel ühtegi etapivõitu teeninud. Selleks on Kalle Rovanperä, kes sai mullu Eestis viienda koha.