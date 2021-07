MUST PÄEVIK | Inglismaa kaotus kultuurilise praktika säilitajana 

Ma aga ei peaks väga suureks üllatuseks, kui sellest reklaamist leiaks rahuolu ka mõni mälumängude koostaja, sest selle põhjal saaks küsimusi koostada terve pika mängu tarbeks. Kuid nagu mälumängude puhul ikka, võib iga selles jutuks tulev fakt olla omaette huvitav ja ainukordne, kuid olles kontekstist lahti rebitud, on see faktike samavõrra ka triviaalne. Sellisest kraamist Google´i faktipesa koosnebki. Näiteks viidatakse seal, et Inglismaa koondisel kogunes turniiri jooksul 3348 reisimiili. On seda nüüd vähe või palju, seda pole ilma konteksti teadmata võimalik öelda, kui aga lisada, et Šveitsil oli see number juba pärast kaheksandikfinaale 7245 ning Inglismaal ka pärast veerandfinaale 0, siis on ka Google´i fakt juba oluliselt kõnekam.