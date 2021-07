Itaalia jalgpallikoondis ronis kolme aastaga mudast Euroopa tippu 

EUROOPA MEISTRID: Itaalia jalgpallikoondis naasis 53aastase vahe järel Vana Maailma vutitroonile. Foto: REUTERS/Scanpix

Itaalia pidutseb, sest nende jalgpallikoondis on 53aastase vahe järel taas Euroopa parim, ning Inglismaa kurvastab, sest nende mehed said koduõuel tappa. Mis kõige valusam, see juhtus penaltiseerias, millega inglastel on niigi habras suhe.