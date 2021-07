MIS TOIMUB? Tokyo olümpiamängudeks valmistuv USA korvpallikoondis teenis jälle kaotuse 

Ameeriklaste peatreener Gregg Popovich ei teinud kaotusest suurt numbrit. „Arvan, et astusime täna sammu edasi. Oleme koos olnud alles lühikest aega, paljusid asju on vaja timmida,“ vahendas ESPN tema sõnu.

Austraalia poolt muljetas Utah Jazzis palliv Joe Ingles nii: „Läksime sellele mängule võidumõtetega. Ei taha kuidagi vastast alahinnata, sest nad on kuradima kõva sats – alati on tore vaadata neid vendi, kes sinna on üles rivistatud, ja Popi (Popovichi – toim) – , aga tulime siia lootusega võita ja seda me tegimegi.“