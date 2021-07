Enesekindel Latvala: me ei karda koduteedel kihutavat Tänakut! 

Mullu oli Rally Estonia WRC-kalendri esimene etapp, mis sõideti pärast koroonaviirusest tingitud pausi. Esikoha kirjutas toona oma saldosse just koduteedel kihutanud Tänak. Hyundai suure konkurendi Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala ei taha eestlast alahinnata, kuid on kindel, et sel aastal on tema meeskond Eestis toimuvaks võidukihutamiseks paremini valmis.

Latvala jätkas Tänaku kartmise osas nii: „Ta on muidugi väga tugev. Tema kiirus on tänavu olnud veel parem kui eelmisel aastal, aga tal on olnud ka probleeme. Igal juhul on ta väga näljane. Oleme selleks valmis, aga me ei karda teda.“

Tiimibossi toetas Toyota sõitja Elfyn Evans. „Pole mingit küsimust, et Ott hakkab väga kiiresti sõitma. Ta oli eelmisel aastal seal peaaegu võitmatu. Tahame ise paremaks saada ja võita, aga eks näis, kuidas läheb. Me ei karda teda ja kindlasti ei hakka me juba enne starti alla andma.“