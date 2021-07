Donnarumma selgitas, miks ta EM-tiitli toonud tõrjet ei tähistanud: ma ei saanud midagi aru 

Gianluigi Donnarumma tegi jalgpalli EMi finaali penaltiseerias mäletavasti tõrje, mis kindlustas Itaaliale tiitli. Väravavaht kõndis aga pärast seda rahulikult minema, otsekui Euroopa meistriks tulemine oli tema jaoks rutiinne tegevus. Hiljem selgus, et itaallane ei teadnud, et see neile võidu tõi.