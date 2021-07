ÕL RALLY ESTONIAL | Tänak: punkte tuleb koguda maksimaalselt 

Üldarvestuses on esikohal Sebastien Ogier, kel on koos 133 silma. Talle järgneb Elfyn Evans 99 punktiga. Andrea Adamo hoolealused Thierry Neuville ja Tänak jäävad liidrist maha vastavalt 56 ja 64 silmaga. Kuna pool hooaega on läbi ja ees veel kuus etappi, on Hyundail eksimisruumi vähe ning Rally Estonial ei tohi mingil juhul omale suurt punktikadu lubada.