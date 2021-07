OTSEBLOGI | RALLY ESTONIA | Mida näitab Tänak testikatsel? 

Kui tavapäraselt on Toyota masinad kiiretel teedel teistest paremas hoos, siis mullusel Lõuna-Eestis toimunud etapil jäid nad Hyundaile alla. Sellegipoolest leidub neid, kelle meelest on tänavu peafavoriidiks Kalle Rovanperä, nende seas ka ralliekspert David Evans. Suurem osa asjatundjatest usub siiski, et soosikukoorem on Tänaku kanda.