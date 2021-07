ÕL RALLY ESTONIAL | INTERVJUU | Sebastien Ogier ei oska aeglaselt sõita! Ja põhjamaine kuumus on hullumeelne! 

Iga vestlus maailma ajaloo ühe parema rallisõitja ehk Sebastien Ogier'ga on tõeline nauding. Ta on ühtaegu avameelne ja salapärane. Ilma asjata ei peeta teda mõttemängude geeniuseks. Ogier on nii kogenud, et oskab alati rääkida täpselt seda, mida vaja, et konkurente kasvõi natukene rivist välja viia. Kolmapäeval astus ta Tartus virtuaalselt ajakirjanike ette!