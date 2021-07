GALERII | Eesti sprindilootus esines EMil hästi ja tahab sporditeed jätkata USAs

Naisjuunioride seitsmevõistlus on alanud. Pipi Lotta Enok jooksis 100 meetrit tõkkeid ajaga 14,61. 18aastase sportlase isiklik tippmark on 14,40, aga seitsmevõistluse tippmargi 5515 punkti kogumisel läbis ta distantsi ajaga 14,55. Nii et oma rekordi graafikule kaotab Liivi Eeriku õpilane kaheksa silmaga. Pärast avaala on Enok 894 punktiga 17. kohal. Juhib soomlanna Saga Vanninen, kelle tulemus oli 13,55, mis andis 1043 punkti.

Tundub, et Eesti tulevikulootusel on tõeline lennupäev - ta saab jagu ka kõrgusest 1.75! Isiklik rekord on paranenud üheksa sentimeetri võrra ja Enok on kahe ala kokkuvõttes 1810 punktiga kaheksandal kohal. Ta edestab isikliku rekordi graafikut 102 punktiga. Seitsmevõistlust juhib soomlanna Saga Vanninen. Meie põhjanaaber alistas kõrguse 1.78 ja on kahe alaga kogunud 1996 punkti.