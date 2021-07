OTSE | Ats Kivimets pääses juunioride EMil sprindis poolfinaali! 

Kivimets on kergejõustikuga tõsisemalt tegelnud ainult kolm aastata. „Põhikooli ajal tegin Nissis Ants Kiisa juhendamisel trenni mõne korra kuus. Siis kandideerisin Audentesesse ja sain õnneks sisse. Algul harjutasin seal Valter Espe grupis, tema tegi mulle väga hea põhja. Novembrikuust olen treeninud Andrei Nazarovi rühmas,“ ütles Kivimets, kelle tippmark on 10,67.

Naisjuunioride seitsmevõistlus on alanud. Pipi Lotta Enok jooksis 100 meetrit tõkkeid ajaga 14,61. 18aastase sportlase isiklik tippmark on 14,40, aga seitsmevõistluse tippmargi 5515 punkti kogumisel läbis ta distantsi ajaga 14,55. Nii et oma rekordi graafikule kaotab Liivi Eeriku õpilane kaheksa silmaga. Pärast avaala on Enok 894 punktiga 17. kohal. Juhib soomlanna Saga Vanninen, kelle tulemus oli 13,55, mis andis 1043 punkti.