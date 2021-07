OTSE | Eesti kolmikhüppaja tõusis EMil medalilahingusse!

Seitsmevõistlejate teine võistluspäev on alanud ja Enok sai kaugushüppe avakatsel kirja 6.00, mis on väga korralik tulemus. Püsib lootus, et 18aastane sportlane jõuab päeva lõpuks kuue parema hulka.

Pippi Lotta Enok. Foto: Stanislav Moškov

Enok astus teisel ja kolmandal katsel üle ning tema lõpptulemuseks jäi 6.00. Liivi Eeriku hoolealune on viie alaga kogunud 4142 punkti ja ta edestab isikliku rekordi (5515) graafikut 106 silmaga. Liidrikohal jätkab soomlanna Saga Vanninen, kes hüppas 6.34 kaugust ja on viie alaga kasseerinud 4707 punkti.

Kuues ala ehk odavise on alanud. Enok piirdus avakatsel tulemusega 34.77. Sellele on vaja kõvasti meetreid juurde. Paraku viskas piiga teisel katsel oda sektorist välja. Nüüd on tal pinged peal. Vaatame, kuidas siiani hästi võistelnud sportlane keerulisest olukorrast välja tuleb.

Enok näitas, et temas on tippsportlase ainest. Kolmandal katsel kõmmutab ta oda 41 meetri ja 22 sentimeetri kaugusele. Pärast kuut ala on neiul 4833 punkti ja ta edestab isikliku rekordi graafikut 76 silmaga. Ees ootab ränk 800 meetri jooks.

Nüüd on ka seitsmevõistluse teise grupi odavise lõppenud ja paremusjärjestus selge. Kullakursil liigub kindlalt soomlanna Saga Vanninen, kellel on 5509 punkti. Teisel kohal jätkab hollandlanna Sofie Dokter 5114 ja kolmandal kohal sakslanna Marie Dehning 4968 silmaga. Enok on 4833 punktiga seitsmes, esikuuiku koht on 11 silma kaugusel.

Meeste 800 meetri eeljooksus serveeris ilusa üllatuse Uku Renek Kronbergs, kes jõudis poolfinaali. 16aastane sportlane parandas isiklikku rekordit koguni viie sekundiga ja läbis kaks staadioniringi ajaga 1.50,91. Kronbergs püstitas ka Eesti alla 18aastaste rekordi.