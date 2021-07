OTSE | Eesti koondise pesamuna serveeris EMil ilusa üllatuse ja pääses lõppvõistlusele

17aastane Saar tõukas ühtlasi esimest korda ka üle 14 meetri — senine tippmark neljakilose kuuliga oli 13.92. Eestlanna oli oma tulemuse üle õnnelik. „Olen väga rahul, et suutsin end realiseerida EMil, mis on suur tiitlivõistlus. Tegelikult olen ise konkurentidest noorem, see [lõppvõistlusele pääsemine] on minu jaoks väga suur saavutus,“ lausus Ants Kiisa hoolealune, kes saaks kaasa teha veel ka U18 vanuseklassis.

Kodupubliku ees võistlemise üle oli tal hea meel. „Väga tore oli: kõik on kodune ja tuttav, publik ümberringi elas kaasa, olen väga rahul.“

Finaal algab juba täna õhtul kell 16.40. Varem pole noor kuulitõukaja suurel areenil kaks korda päevas võistelnud. „See on nii uudne kogemus. Vaatan, mis tuleb, ja naudin võistlust täiel rinnal,“ sõnas Saar.

Lisaks kuulitõukele tegeleb ta ka kettaheitega, kus tuli juuni lõpus täiskasvanute Eesti meistrivõistlustel pronksile. „Tavaliselt meeldib mulle rohkem see, mis paremini välja tuleb. Praegu on mul kuulitõuge natuke parem,“ selgitas sportlane.

17. — 22. augustini toimub Keenias Nairobis U20 MM. Seal on kuulitõuke normiks 14.60. Saar usub, et selline tulemus on jõukohane.

„Olen ikka mõelnud. Tean, et see on mul sees ja olen selleks võimeline. Tulemus tuleb õigel ajal saavutada,“ lisas ta. Normi on võimalik püüda veel 8. augustini.

Meeste 10 000 meetri käimise võitis hispaanlane Paul McGrath ajaga 42.32,19, hõbeda sai türklane Mert Kahraman (42.37,83) ja pronksi venelane Dmitri Gramatškov (42.39,25). 16aastane Eesti esindaja Artur Djatsuk püstitas isikliku rekordi 48.20,62, mis andis 27. koha.