OTSE | Eesti võitis EMilt kaks medalit! Pihela: kui treenerit kallistasin, tuli pisar silma!

Naiste kõrgushüppe finaalvõistlus on hoogsalt käivitunud. Elisabeth Pihela ületas oma algkõrguse 1.75 esimesel katsel. Kõrgusel 1.79 tekkis tal esimene tõrge. Kaks katset on 17aastasel sportlasel veel. Pihela ületas 1.79 teisel katsel. Kahjuks 1.83 esimesel katsel ei alistunud, kuid teisel katsel sai ta sellest kõrgusest jagu.

Pihela ületab esimesel katsel kõrguse 1.86, mis on tema välirekord, sees on ta sama kõrgele hüpanud. See on kõva sõna medalilahingusse sekkumisel. Praegu on Sven Andresoo õpilane kolmas ja koht esikaheksas on juba kindlustatud.