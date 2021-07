OTSE | EMil viiendaks tulnud Pippi Lotta Enok: mõtlesin, et nii tore oleks võita medal!

Pärast Audentese spordigümnaasiumi lõpetamist jätkab Kivimets suure tõenäosusega õpinguid ja treeninguid USAs. „Olen hakanud vaikselt nende variantidega tegelema. Kui on võimalik, siis lähen Ameerikasse, sest seal on kõik parem,“ mõtiskles ta.

Seitsmevõistluse kolmas ala ehk kuulitõuge on alanud. Enok sai avakatsel kirja 10.50. Tema isiklik rekord on 11.30 ja sinnakanti oleks ka täna vaja neljakilone raudmuna tõugata. Teisel katsel saab piiga 15 sentimeetrit juurde - 10.65. Loodame, et viimasel tuleb veel lisa. Paraku kolmas katse ebaõnnestus.

Enok on kolme ala järel 12. kohal, isikliku rekordi graafikut edestab ta 87 punktiga, piiga on kasseerinud 2382 silma. Liidrina jätkab soomlanna Saga Vanninen, kellel on 2850 punkti. Meie põhjanaaber tõukas kuuli 14.90.

Enok lõpetas avapäeva hiilgavat, püstitades 200 meetri jooksus isikliku rekordi 24,75. Ta kogus nelja alaga 3292 punkti, tõusis seitsmendaks ja edestab isikliku rekordi graafikut 121 silmaga. Liidrina jätkab soomlanna Vanninen, kes sprintis 200 meetrit 24,85ga ja kasseeris lõpuks 3751 punkti.

Pärast edukat avapäeva säras Enok nagu südasuvine päike. Ometi tunnistas piiga, et võistluseelsel õhtul ja ööl tiirutasid peas vastakad mõtted. „Eile oli mul nii suur närv ja ebakindlus sees,“ rääkis ta. „Ma ei teadnud, mida oodata. Samas mõtlesin positiivselt ja häälestasin end headele tulemustele.“

Enok ei saanud öösel korralikult magada. „Ärkasin mitu korda üles ja vaatasin, kas saan juba soojendusele minna,“ märkis ta. Ja lisas muheldes: „Aga kell oli alles viis.“

Enok jooksis 100 meetrit tõkkeid 14,61ga, püstitas kõrgushüppes isikliku rekordi 1.75, tõukas kuuli 10.65 ja sprintis 200 meetrit isikliku tippmargiga 24,75. „Varu jäi tõkkejooksus ja kuulitõukes,“ arutles ta. „Kuumus on kaalu alla võtnud. Kõrgushüppes tuli see kasuks, aga tõkkejooksus oli võimsus kadunud. Samas jaksasin 200 meetris pingutada. Eks see on kokkuvõtmise asi.“