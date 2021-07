OTSE | Mida suudab Eesti juunioride kergejõustikukoondis kodusel EMil? 

Avapäeval tuleb areenile 11 Eesti sportlast. Seitsmevõistleja Pippi Lotta Enok, kes on võidelnud terviseprobleemidega, avaldas enne etteastet lootust, et suudab parandada isiklikku rekordit 5515 punkti. Tema kummardub stardipakkudele kell 10.52.

„Meil on suur au tervitada Tallinnas 1247 sportlast ning nende treenereid. Soovin neile edu ning loodan, et järgneva nelja päeva jooksul püstitatakse meie staadionil mitmeid isiklikke rekordeid ja püütakse ihaldatud medaleid,” sõnas Teigamägi.