ÕL RALLY ESTONIAL | Eestlaste südamevõistkonna segane tulevik: auto on (väidetavalt) kiire, aga keda panna rooli? 

Viimastel aastatel püsib Wilsoni projekt aga varjus. Viimati käis M-Spordi mees MM-sarjas poodiumil 2020. aasta Mehhiko rallil ehk enne vahetult enne pandeemiast tingitud pausi. Teemu Suninen lõpetas toona kolmandana. Koroonaviirus mõjus Wilsoni tiimile eriti karmilt, sest tegemist on erameeskonnaga, kel puudub suure tehase tugi. Fordiga tehakse küll koostööd, kuid üldse mitte viisil, nagu toimivad Hyundai ja Toyota võistkonnad. Viimaste tulemuste taustal kipub ununema, et hooaegadel 2017 ja 2018 tuli Sebastien Ogier just M-Spordi Fordiga kaks korda maailmameistriks. Nüüd seisab meeskond aga suure küsimuse ees: kas sellist edu on võimalik veel korrata?