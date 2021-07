Itaaliaga EMi võitnud poolkaitsja: kui vaadata tiitleid, siis peaksin mina võitma Ballon d'Ori! 

„Meil kõigil on unistused. Kuid kui aus olla, siis see oleneb sellest, millised kriteeriumid otsuse tegemisel arvesse võetakse. Kui räägime andekusest, siis tean, et ma pole maailma parim. Aga kui see sõltub tiitlitest, siis keegi pole sel hooajal võitnud rohkem kui mina. Kuidas saan ma end võrrelda [Lionel] Messi, Neymari või Cristiano Ronaldoga? Neil on minust täiesti erinevad omadused. Kuid kordan, et see sõltub sellest, mida arvesse võetakse,“ kommenteeris Jorginho oma Ballon d'Ori võitmise võimalusi SportTV vahendusel.