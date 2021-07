ÜLIKUUMAD PILDID | Türgi modellist kulturisti ei lubatud lennukile, sest ta kandis liiga vähe riideid! 

Türgi modell, Instagrami kuulsus ja fitness-sportlane Saypinar tahtis Ameerika Ühendriikides sõita Dallasest Miamisse, kuid American Airlinesi firma ei lubanud teda pardale. Mis oli keelu põhjuseks? Neiul olid nende arvates seljas nii napid riided, et ta oli praktiliselt alasti!

Saypinar kirjutas portaali rt.com andmetel oma kontol, et tunneb end American Airlinesi poolt ahistatuna. „Nad ütlesid mulle konkreetselt, et ei võta mind pardale, sest olen alasti ja solvan sellega teisi perekondi,“ sõnas Saypinar Instagrami story’s, mis on nüüdseks tema kontolt eemaldatud. Portaali rt.com andmetel kandis türklanna lennukile minnes lühikesi teksapükse ja sport-rinnahoidjat.